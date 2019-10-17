Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Турция приостановит операцию в Сирии. Вашингтон пообещал не вводить против Анкары санкции

Госсекретарь США Майкл Помпео и вице-президент США Майкл Пенс REUTERS/Huseyin Aldemir
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео и вице-президент США Майкл Пенс
© REUTERS/Huseyin Aldemir

ТАСС, 17 октября. Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По его словам, Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Он уточнил, что США будут содействовать выводу вооруженных курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии.

Кроме того, США не будут вводить новые санкции в отношении Турции. Пенс уточнил, что Вашингтон отменит введенные против Анкары санкции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне ее операции в Сирии.

Теги
СШАСирияТурцияПенс, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Brexit
Джонсон надеется, что британские депутаты поддержат "очень хорошую сделку" по Brexit
Парламент выполнит задачу, возложенную на него британским народом, уверен премьер-министр королевства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС