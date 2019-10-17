Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

МИД Турции: приостановка операции в Сирии не означает перемирия с формированиями курдов

Анкара и Вашингтон договорились о том, что "Силы народной самообороны" сдадут тяжелое вооружение

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнутое соглашение с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с курдскими формированиями.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы приостанавливаем операцию "Источник мира" на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" (СНС) покинули [планируемую зону безопасности]. Это не является режимом прекращения огня", - сказал Чавушоглу в четверг журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Анкара и Вашингтон в ходе переговоров делегаций двух стран "договорились о том, что СНС сдадут тяжелое вооружение, также будут уничтожены их укрепления". "Но это не означает, что наши военные покинут [зону боевых действий]. Мы продолжим оставаться там", - добавил министр.

Чавушоглу не исключил, что визит президента Турции Тайипа Эрдогана в США все же состоится. "Мы исходим из того, что приглашение [президента США Дональда] Трампа посетить Вашингтон все еще остается в силе. Надеюсь, что все наши ожидания оправдаются и визит удастся организовать", - подчеркнул он.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдЧавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
"Оппозиционная платформа" обвинила Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине
Представители партии указали на политику "двойных стандартов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС