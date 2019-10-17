МИД Турции: приостановка операции в Сирии не означает перемирия с формированиями курдов

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что достигнутое соглашение с США о приостановке операции "Источник мира" в Сирии нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с курдскими формированиями.

"Мы приостанавливаем операцию "Источник мира" на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" (СНС) покинули [планируемую зону безопасности]. Это не является режимом прекращения огня", - сказал Чавушоглу в четверг журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Анкара и Вашингтон в ходе переговоров делегаций двух стран "договорились о том, что СНС сдадут тяжелое вооружение, также будут уничтожены их укрепления". "Но это не означает, что наши военные покинут [зону боевых действий]. Мы продолжим оставаться там", - добавил министр.

Чавушоглу не исключил, что визит президента Турции Тайипа Эрдогана в США все же состоится. "Мы исходим из того, что приглашение [президента США Дональда] Трампа посетить Вашингтон все еще остается в силе. Надеюсь, что все наши ожидания оправдаются и визит удастся организовать", - подчеркнул он.