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Военная операция Турции на севере Сирии
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Трамп назвал Эрдогана другом

Американский лидер заявил, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал турецкого лидера Тайипа Эрдогана своим другом и подчеркнул, что новые санкции Вашингтона в отношении Анкары не понадобятся. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая перед журналистами в городе Форт-Уэрт (штат Техас).

"Санкции не понадобятся, поскольку Турция делает то, что она делает", - сказал американский лидер.

"Я хотел бы поздравить президента Эрдогана, он мой друг, и я рад, что у нас не возникло проблем", - добавил Трамп. "Он поступил правильно, и я действительно ценю это", - отметил хозяин Белого дома.

Он заявил, что готов принять Эрдогана в Вашингтоне в ноябре. "Теперь бы я сказал, что это очень открыто. Я бы сказал: да, он приедет. Он поступил великолепно, он - лидер", - заявил Трамп, комментируя перспективы проведения переговоров с Эрдоганом в ноябре в Белом доме, как первоначально предполагалось. Впоследствии осуществление этих планов попало под вопрос из-за военной операции Турции в Сирии, против проведения которой решительно выступили Соединенные Штаты. Однако несколькими часами ранее Вашингтон договорился с Анкарой о приостановке на 120 часов военной операции Турции в Сирии с прицелом на ее полное завершение.

"Ему [Эрдогану] надо было принимать решение. <...> То, что он сделал, было очень мудрым, оно идет на пользу народу Турции. Им [туркам] повезло, что он [Эрдоган] является их лидером", - сказал руководитель администрации США.

Прекращение огня на севере Сирии

По словам Трампа, Соединенные Штаты не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией о прекращении огня на севере Сирии, они идут на пользу всем. "Я не думал, что все получится так быстро, я не думал, что все получится так хорошо. Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров <...>, великий день для курдов, и это также великий день для всей цивилизации", - сказал он.

Американский лидер также заявил, что захваченные ранее в зоне операции Турции в Сирии боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будут находиться под стражей. Он прокомментировал достигнутые Вашингтоном и Анкарой договоренности о приостановке турецкой военной операции в Сирии. "Боевики ИГ, которых мы захватили [в зоне операции Турции в Сирии], будут под стражей, под строжайшим контролем. Мы получили [от договоренностей] все, что хотели, о чем мечтали", - отметил глава государства.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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