"Оппозиционная платформа" обвинила Зеленского в уничтожении свободы слова на Украине

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила президента страны Владимира Зеленского и депутатов партии "Слуга народа" в стремлении подорвать деятельность неподконтрольных им СМИ. Об этом в четверг говорится в заявлении партии.

"Абсолютно очевидно, что депутаты от партии "Слуга народа" в комитете по вопросам свободы слова, Нацсовет по телерадиовещанию и сам Зеленский действуют совместно и скоординировано для расправы над неподконтрольными СМИ и уничтожения свободы слова на Украине", - говорится в заявлении на ее сайте.

Оппозиция осудила отказ комитета Верховной рады по вопросам свободы слова поддержать предложение председателя комитета, члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестора Шуфрича обратиться к Нацсовету по телерадиовещанию с просьбой отозвать иск об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. На заседании комитета 16 октября депутаты от партии "Слуга народа" единогласно проголосовали против этой инициативы. Представители "Оппозиционной платформы" уверены, что они сделали это по поручению Зеленского, и расценивают такой шаг как "циничный обман и политику двойных стандартов".

Кроме того, в четверг Верховная рада приняла постановление о создании временной следственной комиссии, которая должна изучить обстоятельства покупки ведущих информационных телеканалов страны, критикующих власть, - "112 Украина", NewsOne и "Зик".

Национальный совет по телерадиовещанию Украины 26 сентября лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Теперь он может вести трансляцию только в кабельных сетях, интернете, а также посредством спутниковой связи. В результате этого аудитория канала сократилась на 40%. Кроме того, 2 октября регулятор подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием лишить лицензии телеканал NewsOne.