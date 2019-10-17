СМИ: курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня

ТАСС, 17 октября. Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), согласились на прекращение огня, объявленное США и Турцией. Об этом, как сообщила телестанция Al Hadath, заявил в четверг представитель СДС Эльдар Халиль.
"Мы согласились прекратить огонь с тем, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул он. По словам Халиля, "договоренность о перемирии стала результатом сильного сопротивления, оказанного курдами турецким войскам и их наемникам, которые вторглись на север Сирии". Он уточнил, что огонь будет прекращен в 00:00 мск 18 октября.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс объявил о приостановке на 120 часов военной операции, которую проводит Турция на севере Сирии для того, чтобы отряды СДС покинули район зоны безопасности на севере Сирии. Об этом Пенс заявил, выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в отдельном выступлении перед прессой, подчеркнул, что достигнутое с США соглашение о приостановке операции "Источник мира" в Сирии нельзя рассматривать в качестве режима прекращения огня с курдскими формированиями.