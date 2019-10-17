СМИ: курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня

ТАСС, 17 октября. Курдские формирования, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), согласились на прекращение огня, объявленное США и Турцией. Об этом, как сообщила телестанция Al Hadath, заявил в четверг представитель СДС Эльдар Халиль.

"Мы согласились прекратить огонь с тем, чтобы остановить кровопролитие", - подчеркнул он. По словам Халиля, "договоренность о перемирии стала результатом сильного сопротивления, оказанного курдами турецким войскам и их наемникам, которые вторглись на север Сирии". Он уточнил, что огонь будет прекращен в 00:00 мск 18 октября.