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Brexit

Лидеры ЕС согласовывали сделку о параметрах Brexit в декорациях Хэллоуина

Круглый стол, за которым вели переговоры лидеры стран, был декорирован тыквами и осенними цветами

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Зал заседаний глав государств и правительств Евросоюза, которые в четверг согласовали сделку об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, был украшен тыквами в знак приближающегося западного праздника Хэллоуин, передает корреспондент ТАСС. Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября: именно в этот день Великобритания должна покинуть ЕС.

Круглый стол, за которым вели переговоры лидеры стран ЕС, был декорирован маленькими и большими тыквами и осенними цветами.

С прошедшего в конце июня - начале июля саммита ЕС, когда Брюссель назвал 31 октября новой датой, на которую переносится Brexit, в странах сообщества появилось много шуток под общей темой Halloween Brexit. Журналисты даже в шутку обсуждают, в каких костюмах будут провожать Великобританию под Хэллоуин.

В четверг на саммите ЕС была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Переговорщики ЕС и Великобритании согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

Теги
ВеликобританияИрландияBrexit
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