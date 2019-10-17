Манифестанты в Барселоне забросали журналистов воздушными шариками и мячами

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Участники проходящей в четверг в Барселоне акции протеста забросали трибуну с прессой воздушными шариками и резиновыми мячами, передает корреспондент ТАСС.

В центре манифестации установлена трехметровая временная трибуна, на которой находятся репортеры в ярких оранжевых жилетах, с камерами, фотоаппаратами и ноутбуками. В их адрес протестующие выкрикивают лозунги, называя журналистов, в частности, манипуляторами.

Один из участников акции сказал корреспонденту ТАСС, что каталонское общество считает необъективным освещение событий со стороны испанской прессы. "Мы боремся за независимость, а нас выставляют террористами", - утверждал он.

На манифестацию собрались десятки тысяч человек. Пока она проходит без существенных инцидентов. При этом соседние улицы живут своей жизнью: там работают кафе и магазины, прогуливаются туристы.