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Манифестанты в Барселоне забросали журналистов воздушными шариками и мячами

Демонстранты считают освещение событий необъективным со стороны испанской прессы

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Участники проходящей в четверг в Барселоне акции протеста забросали трибуну с прессой воздушными шариками и резиновыми мячами, передает корреспондент ТАСС.

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В центре манифестации установлена трехметровая временная трибуна, на которой находятся репортеры в ярких оранжевых жилетах, с камерами, фотоаппаратами и ноутбуками. В их адрес протестующие выкрикивают лозунги, называя журналистов, в частности, манипуляторами.

Один из участников акции сказал корреспонденту ТАСС, что каталонское общество считает необъективным освещение событий со стороны испанской прессы. "Мы боремся за независимость, а нас выставляют террористами", - утверждал он.

На манифестацию собрались десятки тысяч человек. Пока она проходит без существенных инцидентов. При этом соседние улицы живут своей жизнью: там работают кафе и магазины, прогуливаются туристы.

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ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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