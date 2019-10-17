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Военная операция Турции на севере Сирии
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Эрдоган: совместные усилия Турции и США будут способствовать миру и стабильности в регионе

Турецкий лидер назвал терроризм "заклятым врагом человечества"

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока. С таким утверждением выступил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган, опубликовав свой комментарий под записью американского коллеги Дональда Трампа на его странице в Twitter.

"Господин президент, еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества. Я уверен, что эти совместные усилия будут содействовать установлению мира и стабильности в нашем регионе", - написал турецкий лидер.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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