МИД Турции: Анкара ответила на письмо Трампа началом военной операции в Сирии

"Мы 9 октября начали операцию в Сирии, это и стало нашим ответом на письмо Трампа. Мы никогда не видели, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма. Американский народ сам по достоинству оценил это письмо, так как многие в социальных сетях назвали его неприемлемым", - сказал министр.

Телеканал CNN опубликовал в среду послание Трампа Эрдогану, в котором американский лидер предложил заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики. В письме, датированном 9 октября, Трамп отметил: "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду". Кроме того, Трамп призвал президента Турции "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". Он сообщил о намерении в скором времени позвонить Эрдогану.