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Военная операция Турции на севере Сирии

Советник Асада назвала туманным соглашение США с Турцией о перемирии на севере Сирии

В Дамаске рассматривают турецкую буферную зону как оккупацию части сирийской территории

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала туманным соглашение, достигнутое между США и Турцией о приостановке военной операции "Источник мира" против курдских формирований на севере Сирии. По ее словам, в Дамаске рассматривают турецкую буферную зону как оккупацию части сирийской территории.

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"Мы не верим [президенту Турции Тайипу] Эрдогану, который помог тысячам террористов проникнуть в Сирию, - заявила она. - Так называемая зона безопасности на самом деле является оккупацией пограничного района".

Как подчеркнула Шаабан, "решением проблемы, если к этому действительно стремится Анкара, может стать выполнение двусторонних сирийско-турецких соглашений, подписанных в 1998 году в Адане, которые регулируют пограничные вопросы между двумя соседями".

Теги
СШАСирияТурцияАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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