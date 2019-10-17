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В Каталонии пройдет всеобщая забастовка

Ожидается, что на улицы выйдут сотни тысяч манифестантов

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Всеобщая забастовка пройдет в пятницу в испанской автономной области Каталония. Как ожидается, на улицы выйдут сотни тысяч манифестантов. Они протестуют против вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года.

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Будут закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Оператор городского общественного транспорта пообещал обеспечить хотя бы минимальный уровень работы: по улицам будут курсировать от 20% до 30% автобусов. В связи с этим ожидаются логистические проблемы возле барселонского аэропорта. Останутся закрытыми некоторые магазины и кафе в старом городе. Многие будут работать по ситуации - если начнутся беспорядки, то они оперативно закроются.

Основная манифестация намечена на 17:00 по местному времени (18:00 мск). Сколько человек в ней примет участие, сказать не представляется возможным. В прошлые разы во время всеобщих забастовок только в Барселоне на улицы выходили около 500 тыс. Не известно, сколько будет на улицах и полицейских.

Испанская автомобилестроительная компания Seat решила приостановить с вечера четверга работу своего завода в муниципалитете Марторель в провинции Барселона. Предприятие не поддерживает забастовку, однако приняло данное решение, чтобы гарантировать "безопасность своих сотрудников", передает газета La Vanguardia. Эта мера затронет производство более 3 тыс. автомобилей.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к тюремному заключению продолжительностью до 13 лет. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум по вопросу о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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