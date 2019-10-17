Генсек ООН приветствует усилия США и Турции по деэскалации в Сирии

ТАСС, 18 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал усилия Турции и США, направленные на деэскалацию ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генсека.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Генеральный секретарь осведомлен о сегодняшних обсуждениях между США и Турцией. Генеральный секретарь приветствует любые усилия, направленные на деэскалацию ситуации и защиту мирного населения, в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов.

Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.