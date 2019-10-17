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Военная операция Турции на севере Сирии

Президент Чехии заявил, что Турция после операции в Сирии не может стать членом Евросоюза

Милош Земан назвал турецкую операцию "Источник мира" военным преступлением

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Военная операция Анкары на севере Сирии является военным преступлением, и поэтому Турция не может быть принята в Евросоюз. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан в интервью, которое транслировалось в четверг по пражскому телеканалу Barrandov.

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"Думаю, что Турция совершила военное преступление, и поэтому она как минимум не может быть принята в ЕС", - сказал он.

Президент особо отметил заслуги курдов в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Курдские подразделения были самой действенной силой в борьбе с ИГ. Мы в них нуждались, когда надо было воевать с ИГ. Курды [затем] были преданы Америкой, Европой", - заявил Земан.

Анкара, по его мнению, участвовала в финансировании ИГ. "Президент [Турции Тайип] Эрдоган говорит, что курды - это террористы. Я принципиально с этим не согласен. Турция де-факто финансировала ИГ, покупая у него нефть. На стороне турок воюют так называемые турецкие милиции. Это ничто иное как ответвление ИГ. Террористы - те, кто нападают на курдов и совершают при этом жесточайшие убийства", - подчеркнул чешский лидер.

Не соответствуют действительности, по его словам, и заявления Эрдогана о необходимости создать гуманитарный коридор для беженцев на севере Сирии. Кроме того, военная операция способствует исламизации турецкого общества.

"Эрдоган отклонил Турцию от линии [первого президента республики Мустафы Кемаля] Ататюрка. Происходит исламизация Турции. Она сближается с радикальным исламизмом, исламизмом, совершающим убийства. Это было продемонстрировано на севере Сирии", - убежден Земан.

Требование парламента

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента 15 октября проголосовала за принятие санкций в отношении Турции, которые заставили бы Анкару остановить военную операцию. Она расценила турецкое вторжение в Сирию как нарушение международного права. Соответствующим постановлением, за принятие которого проголосовали все 147 присутствовавших на заседании депутатов, премьер-министру Чехии Андрею Бабишу предписано добиваться от Евросоюза введения против Анкары экономических и политических мер.

Парламентарии также поддержали принятое 14 октября чешским правительством решение о присоединении республики к оружейному эмбарго в отношении Турции.

В свою очередь Бабиш, выступая в нижней палате, назвал действия Анкары в арабской стране "большим несчастьем, которое не должно было случиться".

Теги
Земан, МилошСирияТурцияЧехияВоенная операция Турции на севере Сирии
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