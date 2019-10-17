Помпео считает лицемерием избрание Венесуэлы в состав Совета ООН по правам человека

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал лицемерием избрание Венесуэлы в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

"К сожалению, [президент Венесуэлы Николас] Мадуро бесстыдно добился места в Совете ООН по правам человека, чтобы блокировать ограничения репрессий против венесуэльского народа. Печально, что другие страны проголосовали за предоставление места в совете представителю Мадуро, - отметил Помпео. - Это серьезный удар не только по жертвам режима, но и по правам человека в мире в целом".

"Совет должен отстаивать права человека в мире и говорить о ежедневных нарушениях со стороны бывшего режима Мадуро (так называют США правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро - прим. ТАСС), - продолжил госсекретарь. - Вместо этого совет продемонстрировал бесстыдное лицемерие, предоставив место одному из самых серьезных нарушителей. В состав структуры входят авторитарные правительства таких стран, как Китай, Куба и Венесуэла". По его словам, поэтому США вышли из СПЧ в 2018 году.

"Избрание представителя Мадуро в состав - фарс, что в дальнейшем будет подрывать уже пошатнувшееся доверие к совету, - говорится в заявлении. - США усилят работу с союзниками и партнерами в поддержке усилий временного президента Хуана Гуайдо (лидера оппозиции Венесуэлы, провозгласившего себя главой государства - прим. ТАСС) по восстановлению прав человека и демократии в Венесуэле".

В четверг по итогам голосования Генеральной Ассамблеи ООН Венесуэла оказалась в числе 14 стран, которые на 2020-2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека. Боливарианская Республика набрала 105 голосов от 193 стран. Из латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека также войдет Бразилия. Кроме того, среди его новых членов Ливия, Мавритания, Судан, Намибия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Маршалловы Острова, Армения, Польша, Германия и Нидерланды.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета ООН по правам человека проходят в Женеве.

Реакция Аргентины

Правительство Аргентины считает нарушением постановления ООН избрание Венесуэлы в состав Совета ООН по правам человека на 2020-2022 годы. Об этом говорится в заявлении МИД республики, опубликованном в четверг.

"Правительство Аргентины относится резко негативно к избранию представителей режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро в состав Совета ООН по правам человека", - говорится в заявлении.

По мнению МИД Аргентины, включение Венесуэлы не отвечает "постановлению Генеральной Ассамблеи 60/251, согласно которому в Совет должны избираться страны, которые строго выполняют нормы по защите и продвижению прав человека".

Колумбия осудила

Власти Колумбии осудили итоги голосования Генеральной Ассамблеи ООН, по результатам которого Венесуэла вошла в состав Совета ООН по правам человека на 2020-2022 годы. Соответствующее заявление в четверг распространил МИД Колумбии.

"Правительство Колумбии категорически осуждает невероятное избрание Венесуэлы в качестве нового члена Совета ООН по правам человека", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что Богота продолжит реализовывать свою политику в отношении Боливарианской Республики, которая "поможет венесуэльцам вновь вернуться к демократии и свободе".