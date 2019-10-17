Власти Эквадора утверждают, что нашли "российский след" в деле о беспорядках

ТАСС, 18 октября. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо выступила с утверждением, согласно которому часть сообщений с критикой в адрес правительства ее страны в социальных сетях во время акций протеста отправлялась с российских IP-адресов. Интервью с ней опубликовано в четверг в газете El Comercio.

"Антиправительственные тенденции в соцсетях зарождались в Венесуэле, некоторые нападки велись с российских IP-адресов", - считает министр.

По ее словам, в настоящее время прокуратура республики пытается установить, существовала ли "координация между различными общественными движениями, местными властями и силами, которые находятся за пределами Эквадора". "Я надеюсь, что расследование позволит нам с уверенностью понять, существовала ли договоренность. Я думаю, что да", - сказала Ромо.

По ее мнению, эквадорская разведка не справилась со своей задачей и не смогла предупредить о возможных попытках влияния на ситуацию в республике извне. "Тут сошлось много факторов. Многое происходило за пределами нашей страны, но разведка должна была подготовить доклады и предупредить об этом", - добавила глава МВД.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовое недовольство. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.