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Обновлено 

Reuters: Рик Перри продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года

По данным агентства, американский лидер уже выбрал преемника Рика Перри

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил информацию о скорой отставке главы Минэнерго США Рика Перри, но отметил, что он продолжит возглавлять ведомство до конца года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, американский лидер добавил, что уже выбрал преемника Перри на этой должности, его имя американский лидер пообещал объявить в ближайшее время.

Ранее агентство Bloomberg и газета The New York Times сообщили, что Перри уведомил Трампа о том, что вскоре намерен уйти в отставку. Bloomberg отмечает, что информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Разговор Трампа и Зеленского стал поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время беседы по телефону пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Перри в начале текущего месяца заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики. Перри также тогда подчеркивал, что не намерен уходить в отставку.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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