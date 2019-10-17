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СМИ: в Бейруте проходят массовые акции протеста

Одной из причин недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. Министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир публично объявил ночью об отмене этого решения

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов вышли в четверг на улицы ливанской столицы, чтобы выразить свое несогласие с налоговой политикой коалиционного правительства Саада Харири. Как передает телеканал Al Mayadeen, участники акций протестов перегородили в ночные часы проезжую часть в нескольких кварталах в центральной части города и на его окраине. Демонстранты перекрыли горящими покрышками автострады, связывающие Бейрут с южными и северными районами страны, а также стратегическое шоссе в Дамаск, проходящее через горный перевал.

"Народ хочет смены режима!", - скандируют участники митинга, который проходит на площади Риада Сольха рядом с правительственным дворцом и зданием парламента. Между демонстрантами и стражами порядка время от времени происходят столкновения.

Председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат назвал уличные выступления в Бейруте и других городах "гражданским восстанием". В свою очередь, депутат парламента Хусейн Хадж Хасан призвал правительство пересмотреть план налогов в соответствии с насущными интересами населения. "Проблему бюджетного дефицита необязательно решать за счет малоимущих слоев", - сказал он.

Демонстрации в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием кабинета, которое пройдет в президентском дворце Баабда и будет посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Одной из причин массового недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. Перед лицом бурных протестов со стороны общественности министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир публично объявил ночью об отмене такого решения.

Угроза дефолта

В сентябре премьер-министр республики ввел "режим чрезвычайного положения в национальной экономике" и сообщил о намерении кабинета снизить дефицит госбюджета в 2020 финансовом году почти на 7%. В июле парламент Ливана утвердил проект госбюджета на 2019 финансовый год, уменьшив его дефицит с 11% до 7,5% по рекомендации Всемирного банка. Правительство Харири пошло на непопулярные меры по сокращение социальных выплат и пенсионных пособий работникам госсектора и военнослужащим в расчете получить крупную финансовую помощь и избежать дефолта. На международной конференции Париж-4 ("Кедр") в 2018 году страны-доноры пообещали выделить Ливану свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

Теги
ЛиванХарири, Саад
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