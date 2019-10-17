Сенаторы США продолжат работу над санкциями против Турции

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сенаторы США демократ Крис Ван Холлен и республиканец Линдси Грэм намерены продолжить работу над законопроектом по санкциям против Турции, несмотря на заключенное в четверг соглашение о приостановке операции турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Об этом сенатор Ван Холлен заявил в четверг на своей странице в Twitter.

"Хотя мы приветствуем 120-часовой режим прекращения огня, остальные условия [соглашения] являются уступкой максималистским требованиям [президента Турции Тайипа] Эрдогана и позволят Турции проводить этнические чистки на большой части курдских районов, а также приведут к возрождению [террористической группировки] ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). Линдси Грэм и я продолжим продвигать наш законопроект по санкциям", - написал он.

На прошлой неделе Грэм и Ван Холлен представили основные положения своего законопроекта о санкциях против Турции. Помимо прочего, они предлагают ввести санкции в отношении активов турецкого лидера Тайипа Эрдогана и других представителей турецкого руководства, ограничить выдачу виз официальным лицам Турции. Законопроект также предусматривает меры против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, рестрикции в отношении энергетического сектора страны и запрет на оказание США военной помощи Турции.

В четверг вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.