Представитель США по Сирии уточнил, как именно США и Турция определяют зону безопасности

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Зона безопасности, о создании которой Соединенные Штаты и Турция договорились по итогам консультаций в Анкаре, будет включать в себя участок протяженностью 30 км к югу от сирийско-турецкой границы, однако речь идет только о тех районах, которые сейчас контролируют ВС Турции. Об этом сообщил в четверг журналистам спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, в настоящее время турецкие военные контролируют только центральную область вдоль границы на севере страны. "Сейчас турки ведут свои собственные переговоры с Россией и Сирией по поводу других районов на северо-востоке и в Манбидже к западу от Евфрата", - сказал Джеффри. "Будут ли эти области включены в контролируемую Турцией зону безопасности, детально не обсуждалось. Сейчас Турция не контролирует эти территории", - уточнил он.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс объявил о приостановке на 120 часов военной операции, которую проводит Турция на севере арабской страны, для того, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. По его словам, отвод формирований курдов будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии.

Переговоры делегаций США и Турции под председательством Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе. Американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в арабской стране. В ее состав также входят госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и Джеффри.