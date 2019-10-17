Белый дом уточнил высказывания о связи между помощью Киеву и делом с сервером Демпартии

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни уточнил в четверг свои высказывания по поводу связи между заморозкой предоставления Киеву военной помощи и компьютерным сервером, имеющим отношение к американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии (НКПД) во время выборов 2016 года.

"В очередной раз СМИ решили неверно истолковать мои слова с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента [США Дональда] Трампа. Позвольте я проясню, [между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским] не было абсолютно никакого соглашения типа "ты - мне, я - тебе", касающегося украинской военной помощи и какого-либо расследования, связанного с выборами в 2016 году", - говорится в опубликованном Белым домом письменном заявлении Малвэни.

"Президент никогда не просил меня удерживать деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером. Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции", - отметил он.

"Никогда не было никакой связи между финансовыми средствами и украинцами, которым нужно было бы что-то сделать с сервером. Это, очевидно, и в связи с тем, что деньги были переданы без каких-либо действий со стороны украинцев в отношении сервера. Никогда не было никаких условий по предоставлению помощи, связанных с сервером НКДП", - заключил Малвэни.

Ранее на брифинге для журналистов в Белом доме он заявил: "Упоминал [ли Трамп в разговоре со мной] в прошлом о коррупции, связанной с сервером НКДП? Безусловно, без сомнений. Но на этом все, вот почему мы удержали деньги".

Как следует из опубликованной ранее Белым домом стенограммы июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским, ставшего поводом для инициации Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера, президент США упоминал в нем о возможном нахождении на Украине сервера, имеющего отношение к CrowdStrike, сотрудничавшей с НКДП во время выборов 2016 года.

Пересмотр помощи Украине

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, президент хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Трамп 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в конце сентября разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента.

Как утверждают политические оппоненты президента США, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.