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В Конгрессе считают, что договоренности с Турцией подрывают доверие к внешней политике США

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявили, что "в выигрыше остаются" только ИГ, президент Сирии Башар Асад, президент РФ Владимир Путин и Иран

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер считают, что американо-турецкие договоренности по северо-востоку Сирии подрывают доверие к внешней политике Соединенных Штатов. Об этом говорится в совместном заявлении законодателей, опубликованном в четверг на сайте Пелоси.

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"Президент [США Дональд] Трамп мечется. Решение президента дать задний ход [в вопросе] санкций в отношении Турции за [ее] жестокое нападение на наших курдских партнеров в обмен на фиктивное прекращение огня всерьез подрывает доверие к американской внешней политике и посылает нашим союзникам, а также нашим врагам опасные сигналы о том, что нашим словам нельзя верить", - утверждают Пелоси и Шумер.

"Президент [Турции Тайип] Эрдоган не отступил ни от чего, а президент Трамп дал ему все", - считают законодатели.

По мнению Пелоси и Шумера, американский лидер "развязал дальнейшую эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии, в результате чего погибли десятки невинных гражданских, а сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома". "В выигрыше от политики президента остаются только наши противники: ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), [президент Сирии] Башар Асад, [президент РФ] Владимир Путин и Иран. Сегодняшнее решение еще больше подтверждает доводы о том, что президент Трамп не видит в Путине той опасности, которую он представляет для нашей страны", - заявляют законодатели.

Помимо этого, Пелоси и Шумер добавили, что на следующей неделе Палата представителей "примет жесткий двухпартийный пакет санкций [в отношении Турции], призванный обратить вспять гуманитарную катастрофу, спровоцированную Трампом в Сирии".

Переговоры в Анкаре

Переговоры американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе, они длились приблизительно 2 часа 40 минут. Американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии. В ее состав также входят госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с арабской республикой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранСирияТурцияАсад, Башар ХафезВоенная операция в ЙеменеТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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