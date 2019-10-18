США и Турция достигли соглашения о приостановке операции "Источник мира" на севере Сирии

Консультации проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе. Сначала президент Турции Тайип Эрдоган принял вице-президента США Майкла Пенса, затем состоялись обсуждения в составе делегаций. Турецкая сторона была представлена вице-президентом Фуатом Октаем, главой МИД Мевлютом Чавушоглу, министром национальной обороны Хулуси Акаром, министром финансов и казначейства Бератом Албайраком и главой Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером. В состав американской делегации входили госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Турция достигли в четверг по итогам переговоров в Анкаре соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Американский лидер Дональд Трамп уже назвал такой исход переговоров "великим днем для всей цивилизации", но Анкара в то же время подчеркивает, что этот шаг нельзя расценивать как установление режима прекращения огня.

Как следует из совместного заявления сторон по итогам переговоров, распространенного пресс-пулом вице-президента США, Турция обязалась приостановить операцию "Источник мира", чтобы дать возможность курдским отрядам из состава "Сил народной самообороны" (СНС), которые Анкара считает связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), в течение 120 часов (пяти суток) покинуть зону безопасности.

Выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам консультаций, Пенс уточнил, что отвод курдских сил будет производиться за демаркационную линию, находящуюся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии. После того как курды покинут район, операция ВС Турции, согласно этим договоренностям, будет остановлена.

Вашингтон в ответ согласился с момента приостановки турецкой операции на севере Сирии не вводить новые санкции против Анкары. Он также пообещал отменить уже действующие ограничения, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня". Пенс при этом подчеркнул, что никаких других уступок Турции со стороны США в ходе переговоров сделано не было.

Трамп в свою очередь выразил уверенность в том, что новые санкции против Турции уже не понадобятся. Он назвал Эрдогана своим другом и подчеркнул, что "ценит и будет ценить в дальнейшем" то, что турецкий лидер "поступил правильно". По словам американского лидера, Соединенные Штаты не рассчитывали на столь скорые договоренности с Турцией. Достижение соглашения, убежден он, пойдет на пользу всем сторонам. Эрдоган в ответ заявил, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Зона безопасности

Стороны по итогам переговоров условились активизировать сотрудничество "по всем аспектам формирования" зоны безопасности на севере Сирии. При этом обеспечением ее функционирования, согласно этим договоренностям, будут в основном заниматься турецкие вооруженные силы. Вашингтон отметил, что "понимает обоснованные опасения Турции" относительно порядка на ее границе. В свою очередь Анкара обязалась "обеспечивать безопасность <...> жителей контролируемой турецкими силами" сирийской территории.

Как сообщил позднее журналистам спецпредставитель США по Сирии, зона, о которой шла речь на переговорах в Анкаре, будет включать только те районы вдоль центральной части границы, которые сейчас контролируют ВС Турции. При этом возможность расширения ее на восток и запад, в том числе город Манбидж, детально не затрагивалась. Данный вопрос Анкара, по словам Джеффри, будет обсуждать отдельно с Москвой и Дамаском.

Приостановка не означает перемирия

На пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД Турции заострил внимание журналистов на том, что Анкара лишь приостанавливает военную операцию в Сирии и данный шаг нельзя расценивать как введение режима прекращения огня.

"Мы приостанавливаем операцию "Источник мира" на 120 часов для того, чтобы Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" покинули [планируемую зону безопасности]. Это не является режимом прекращения огня, Турция может остановить операцию только в том случае, когда все террористические элементы выйдут с территории зоны безопасности", - сказал он.

Кроме того, по словам Чавушоглу, Анкара и Вашингтон в ходе контактов делегаций двух стран "договорились о том, что СНС сдадут тяжелое вооружение, также будут уничтожены их укрепления". "Но это не означает, что наши военные покинут [зону боевых действий]. Мы останемся там", - добавил он.

Реакция Дамаска

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан назвала соглашение, достигнутое США и Турцией, туманным. По ее словам, в Дамаске рассматривают турецкую буферную зону как оккупацию части сирийской территории. Шаабан подчеркнула, что "решением проблемы, если к этому действительно стремится Анкара, может стать выполнение двусторонних сирийско-турецких соглашений, подписанных в 1998 году в Адане, которые регулируют пограничные вопросы между двумя соседями".

Переговоры Анкары и Москвы

Министр иностранных дел Турции также дал понять, что, несмотря на достигнутое соглашение с США, переговоры между Анкарой и Москвой о судьбе ряда сирийских регионов продолжатся.