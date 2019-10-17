Трамп заявил о "полном контроле" над ИГ

"ИГ полностью находится под контролем, мы продолжаем захватывать [боевиков]", - сказал американский лидер журналистам в Техасе. Ранее в четверг глава Белого дома заявлял, что захваченные в зоне операции Турции в Сирии боевики ИГ будут находиться под стражей.

Говоря об итогах американо-турецких переговоров по Сирии, Трамп выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану, курдам, вице-президенту США Майклу Пенсу и госсекретарю Майклу Помпео. "У нас был отличный день на Ближнем Востоке. Мы были немного нешаблонны. <...> Мы достигли соглашения, которое в интересах, как мне кажется, цивилизации, это за пределами Турции, Сирии и всех стран, которые могли быть вовлечены в эту ужасную войну, в результате которой миллионы и миллионы людей могли быть убиты, мы смогли что-то сделать", - сказал Трамп.

Переговоры американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе, они длились приблизительно 2 часа 40 минут. Американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии. В ее состав также входят госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе Турции с Сирией.