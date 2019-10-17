Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп заявил о "полном контроле" над ИГ

Говоря об итогах американо-турецких переговоров по Сирии, президент США отметил, что стороны "были немного нешаблонны"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"ИГ полностью находится под контролем, мы продолжаем захватывать [боевиков]", - сказал американский лидер журналистам в Техасе. Ранее в четверг глава Белого дома заявлял, что захваченные в зоне операции Турции в Сирии боевики ИГ будут находиться под стражей.

Говоря об итогах американо-турецких переговоров по Сирии, Трамп выразил благодарность президенту Турции Тайипу Эрдогану, курдам, вице-президенту США Майклу Пенсу и госсекретарю Майклу Помпео. "У нас был отличный день на Ближнем Востоке. Мы были немного нешаблонны. <...> Мы достигли соглашения, которое в интересах, как мне кажется, цивилизации, это за пределами Турции, Сирии и всех стран, которые могли быть вовлечены в эту ужасную войну, в результате которой миллионы и миллионы людей могли быть убиты, мы смогли что-то сделать", - сказал Трамп.

Переговоры американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана проходили в президентском дворце в столичном районе Бештепе, они длились приблизительно 2 часа 40 минут. Американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии. В ее состав также входят госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе Турции с Сирией.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
В ЕС не смогли договориться о начале переговоров о членстве Северной Македонии и Албании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС