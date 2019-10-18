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Военная операция Турции на севере Сирии
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Саммит ЕС принял к сведению приостановку Турцией военной операции в Сирии

Лидеры Евросоюза также указали Турции на необходимость прекратить военные действия в Сирии и вывести свои войска

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза осудили действия Турции в Сирии, но приняли к сведению приостановку Анкарой военной операции. Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

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"ЕС осуждает односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии, которые причиняют невыносимые человеческие страдания, подрывают борьбу с "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и серьезно угрожают европейской безопасности. Евросовет отмечает заявление США и Турции о приостановке всех военных операций", - указывается в тексте.

Лидеры ЕС также указали Турции на необходимость прекратить военные действия в Сирии и вывести свои войска. "Евросовет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить военные действия, вывести свои войска и соблюдать международное гуманитарное право. В соответствии с заключениями Совета от 14 октября 2019 года он напоминает, что государства-члены приняли решение прекратить поставки оружия в Турцию", - отмечается в документе.

В четверг вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с арабской страной.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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