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Reuters: силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ для разгона протестующих

По данным агентства, некоторые из демонстрантов потеряли сознание

ТАСС, 18 октября. Силы безопасности Ливана в пятницу утром применили слезоточивый газ в столице Бейруте для разгона протестующих, несогласных с налоговой политикой коалиционного правительства премьер-министра Саада Харири. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в результате этого некоторые из демонстрантов потеряли сознание.

В четверг тысячи протестующих вышли на улицы ливанской столицы. Они перегородили в ночные часы проезжую часть в нескольких кварталах в центральной части города и на его окраине. Между демонстрантами и стражами порядка время от времени происходят столкновения.

Демонстрации в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием кабинета, которое пройдет в президентском дворце Баабда и будет посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Одной из причин массового недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. Перед лицом бурных протестов со стороны общественности министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир публично объявил об отмене такого решения.

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Ливан
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