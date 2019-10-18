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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Саммит ЕС призвал все страны к сотрудничеству в расследовании крушения Boeing на Украине

Ранее парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении самолета "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали все страны к сотрудничеству в расследовании причин катастрофы Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи в бельгийской столице.

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"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв катастрофы самолета MH17 и их ближайших родственников и призывает все государства в полной мере сотрудничать в интересах проводимого расследования в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - отмечается в документе.

Ранее парламент Нидерландов одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в авиакатастрофе на востоке страны в июле 2014 года. Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к трагедии. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

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УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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