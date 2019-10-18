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СМИ: двое иностранцев погибли при пожаре во время протестов в Ливане

Причины возникновения пожара и национальность погибших Национальное информационное агентство Ливана не уточнило

ТАСС, 18 октября. Двое иностранных рабочих погибли при пожаре во время протестов в столице Ливана Бейруте. Об этом в пятницу сообщило ливанское Национальное информационное агентство.

По данным агентства, инцидент произошел недалеко от места, где в настоящее время идут крупные акции протеста. На месте происшествия работают спасатели.

Причины возникновения пожара и национальность погибших не уточняются.

В четверг тысячи протестующих вышли на улицы ливанской столицы, чтобы выразить несогласие с налоговой политикой коалиционного правительства премьер-министра Саада Харири. Они перегородили в ночные часы проезжую часть в нескольких кварталах в центральной части города и на его окраине. Между демонстрантами и стражами порядка время от времени происходят столкновения. В пятницу утром силы безопасности Ливана применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Демонстрации в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием кабинета, которое пройдет в президентском дворце Баабда и будет посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Одной из причин массового недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. Перед лицом бурных протестов со стороны общественности министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир публично объявил об отмене такого решения.

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Ливан
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