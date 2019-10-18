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Спор вокруг Курил

Посольство России раскритиковало губернатора Токио за шутку о марафоне Игр-2020 на Курилах

В российском диппредставительстве подчеркнули, что "спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток"
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Посольство РФ отреагировало на саркастическое высказывание губернатора Токио Юрико Коикэ, которая в четверг предложила провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах. Соответствующий комментарий был опубликован в пятницу на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

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"К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио - уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские Южные Курилы к ним не относятся", - подчеркивается в тексте. В посольстве РФ также выразили уверенность, что "спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток".

Губернатор Токио в четверг, комментируя ситуацию вокруг переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, в шутку предложила провести их на "северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова.

"Ну если говорить о прохладном месте, то как насчет проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?" - отметила Коикэ, выступая на заседании токийского профсоюзного объединения.

Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в четверг уже заявил, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом по этому вопросу. Ранее власти Саппоро сообщили, что сочтут за честь возможность провести у себя марафон и соревнования по спортивной ходьбе.

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей. ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона регулярно выражает протесты в связи с деятельностью РФ в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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