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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп сравнил Турцию и курдов с детьми

Американский лидер заявил, что и курды, и Турция являются друзьями для США

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг, описывая ситуацию на северо-востоке Сирии, сравнил Турцию и курдов с двумя детьми.

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"Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия <...> Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять", - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Техас.

"Они воевали в течение нескольких дней, это было достаточно ожесточенно. Курды - это наши друзья, Турция - тоже наш друг, но они воевали, <...> это было ужасно <...> Они не могли достичь соглашения <...> Мы отправились туда и сказали, что хотим паузы", - добавил американский президент.

В четверг в Анкаре состоялись консультации американской и турецкой делегаций под председательством вице-президента США Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Представители США прибыли с визитом в Турцию, чтобы убедить руководство республики прекратить операцию в Сирии. По итогам переговоров Пенс заявил, что Турция согласилась на 120 часов приостановить операцию, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. По его словам, отвод формирований курдов будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 30 км к югу от границы Турции и Сирии.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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