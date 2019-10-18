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Британский эксперт считает, что Турция могла применить против курдов белый фосфор

Эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что белый фосфор можно доставлять с помощью самолетов или артиллерии

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Турецкие вооруженные силы могли применить боеприпасы с запрещенным белым фосфором во время операции в городе Рас-эль-Айне на северо-востоке Сирии. Такое мнение выразил в опубликованном в пятницу интервью газете The Times британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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"Очень похоже на то, что это было вызвано белым фосфором", - сказал он, когда ему продемонстрировали снимки, на которых изображен 13-летний мальчик с ожогами, полученными при турецкой бомбардировке Рас-эль-Айна. По словам его отца, авиаудар был нанесен в ночь на среду. В настоящее время ребенок проходит лечение в больнице в районе Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке.

"За последние 24 часа мне показали больше фотографий с подобными ожогами, чем на всех предшествовавших этапах войны в Сирии. Белый фосфор - ужасное оружие, которое можно доставлять с помощью самолетов или артиллерии", - отметил эксперт.

В четверг сирийские курды обвинили турецкую армию в использовании "запрещенных видов оружия" в ходе боевых действий в Рас-эль-Айне. По версии телеканала Rudaw, речь может идти о применении снарядов, содержащих фосфор и напалм. Источник в департаменте здравоохранения в самопровозглашенной курдской автономной администрации на севере Сирии сообщил телеканалу, что в настоящее время специальная медицинская комиссия выясняет, какое именно оружие используется турецкими войсками. В свою очередь представитель курдских "Сил демократической Сирии" Мустафа Бали призвал международное сообщество провести специальное расследование, так как курдам не хватает своих специалистов.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар выступил с утверждением, что террористы в Сирии могут применить химическое оружие, чтобы затем обвинить в его использовании Анкару.

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СШАСирияТурцияВеликобританияКризис в СирииВоенная операция Турции на севере Сирии
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