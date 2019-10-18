СМИ: власти Гонконга запретили антиправительственный митинг 20 октября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 октября. /ТАСС/. Гонконгская полиция не одобрила заявку оппозиционных сил на проведение очередного антиправительственного митинга в материковой части города в ближайшее воскресенье. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Организация "Гражданский фронт за права человека" намеревалась созвать шествие от торгово-развлекательного района Чим Ша Цуй до здания вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Демонстранты намеревались, в частности, выразить протест по поводу недавнего решения властей о запрете на ношение масок.

Мероприятие не было одобрено по соображениям общественной безопасности с учетом массовых беспорядков, которыми сопровождались аналогичные акции прежде. Так, полиция обратила внимание на то, что радикальные участники недавних подобных уличных выступлений пускали в ход бутылки с зажигательной смесью. Вместе с тем не исключено, что многие демонстранты все же выйдут на улицы, несмотря на запрет.

"Гражданский фронт за права человека" является организатором крупнейших демонстраций, которые проходят здесь с начала лета. В минувшую среду лидер Фронта Джимми Шам подвергся избиению группой лиц и был госпитализирован. На активиста напали как минимум четверо злоумышленников, не являющихся этническими китайцами, с молотками и гаечными ключами.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро.