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Военная операция Турции на севере Сирии

Reuters: в районе сирийского города Рас-эль-Айна возобновились обстрелы

Отмечается, что над некоторыми кварталами города стоит дым

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Обстрелы и столкновения в сирийском городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии возобновились, несмотря на достигнутое Вашингтоном и Анкарой соглашение о прекращении операции турецких ВС в Сирии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"В районе Рас-эль-Айна слышна стрельба. Над некоторыми кварталами города стоит дым от обстрела", - говорится в сообщении агентства.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

В четверг Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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