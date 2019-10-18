Эксперт: провокаторы беспорядков в Каталонии являются "палачами сосуществования" в стране

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии, которые устраивают беспорядки в ходе акций протеста в регионе, наносят огромный ущерб мирному сосуществованию в Испании. Такое мнение корреспонденту ТАСС озвучил профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре.

По его словам, сейчас не похоже на то, что напряженность в регионе спадет в ближайшее время. Как отметил профессор, беспорядки спровоцированы "радикально настроенными и жестокими лицами, которых подбадривают политики, поддерживающие независимость" Каталонии. "Вместо того, чтобы уважать решение Верховного суда, которое, с одной стороны, разочаровало часть населения, ожидавшую большей твердости судей, [вынесших вердикт лидерами сепаратистского движения] <...>, они вышли на улицы с намерением навести страх и подорвать климат сосуществования в демократии", - подчеркнул Местре.

Он напомнил, что в ходе акций протестов манифестанты перекрывали дороги, поджигали автомобили и спровоцировали возникновение серии стычек на улицах. "За последние два года они [сторонники независимости] представляли себя предполагаемыми жертвами, но все, что происходит на этой неделе в Барселоне и других каталонских городах, показывает, что они являются истинными палачами правового государства и мирного сосуществования в Испании", - подчеркнул профессор.

По его словам, "в отличие от ситуации, сложившейся два года назад в Испании 1 октября (в момент проведения референдума о независимости - прим. ТАСС), полицейские силы", обеспечивающие порядок в Каталонии, продемонстрировали "отличную координацию" между собой. Как считает Местре, инициатива главы правительства региона Кима Торры провести еще один референдум о самоопределении пока не нашла поддержки парламента автономии.

"Увидев, что демократия и правовое государство в Испании работают и что этот механизм хорошо отлажен, у склонных к насилию сторонников независимости есть два пути: с одной стороны, положить конец насилию на каталонских улицах, с другой, попытаться продлить нестерпимую ситуацию, которая потребует действий и твердости со стороны правительства Испании, находящегося в статусе исполняющего обязанности", - считает Местре.

"У правительства имеется три возможных сценария", - уточнил профессор. По его мнению, один из них - "применение 155-й статьи конституции, (которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии - прим. ТАСС), как было сделано два года назад". Кроме того, уточнил Местре, Мадрид также может "объявить чрезвычайное положение [в регионе] в соответствии со статьей 116 конституции Испании и, наконец, может применить закон о национальной безопасности, - добавил он. - Этот последний вариант, по-видимому, имеет наибольший консенсус и поддержку среди членов правительства".

Ситуация в Каталонии

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Из-за столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали несколько сотен человек, был нанесен многотысячный материальный ущерб, задержаны более 100 человек.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.