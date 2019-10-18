Telegraph: британский парламент может принять сделку по Brexit при поддержке лейбористов

ТАСС, 18 октября. Парламент Великобритании сможет одобрить новое соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit, если за него проголосует часть депутатов от оппозиционной Лейбористской партии, которые готовы с целью реализации выхода страны из ЕС выступить на стороне правительства консерваторов. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph.

Депутат-лейборист Кэролайн Флинт ранее предположила, что более 50 ее однопартийцев могут поддержать достигнутую премьер-министром Борисом Джонсоном сделку по Brexit. Однако издание отмечает, что с учетом сложившейся арифметики в Палате общин, британскому премьеру может хватить всего 19 голосов лейбористов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Именно такое число депутатов от Лейбористской партии направили в октябре письмо в Брюссель с просьбой к европейским лидерам согласовать с Джонсоном такую сделку, которую они могли бы поддержать в парламенте.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен также подтвердила, что у новой сделки по Brexit есть все шансы быть одобренной Палатой общин. "Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня есть реальное подозрение, что лейбористы были бы очень рады, чтобы эта сделка прошла. Они официально будут выступать против, однако дадут зеленый свет "повстанцам", чтобы обеспечить достаточное число голосов для ее принятия", - написала она в Twitter.

В четверг на саммите ЕС была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Переговорщики ЕС и Великобритании согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.