Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

СМИ: Турция возобновила операцию на севере Сирии, несмотря на соглашение с США

По данным Reuters, в городе Рас-эль-Айн возобновились обстрелы
Описание
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

ТАСС, 18 октября. Вооруженные силы Турции возобновили в пятницу атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США. С таким утверждением выступил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По данным государственного сирийского агентства SANA, турецкие военные нанесли артиллерийские удары по нескольким деревням, расположенным в районе Рас-эль-Айна. Телеканал Al Arabiya передает, что боевики воюющих на стороне Анкары формирований вооруженной сирийской оппозиции атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Рас-эль-Айн.

Ранее агентство Reuters информировало о том, что в городе возобновились обстрелы и столкновения, слышна стрельба и виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.

В четверг Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Помпео назвал встречу с Нетаньяху "продуктивной"
Стороны обсудили меры по борьбе с влиянием иранского режима и вопросы, касающиеся безопасности Израиля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС