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Саммит Россия – Африка

Президент Египта: РФ и Африка действуют на основе общих принципов в международных делах

Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что африканские страны обладают огромным потенциалом и возможностями, которые позволят им после оптимизации войти в число развивающихся экономических держав

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия и государства Африки разделяют общий подход к решению международных вопросов. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в обращении участникам первого экономического форума Россия - Африка, который пройдет в рамках одноименного саммита.

"Африканские страны и Россия исходят из общих позиций в международных действиях, основанных на принципах уважения норм международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела государств, мирного разрешения споров и подтверждения приверженности многосторонних действий в соответствии с аналогичным видением двух сторон противостоянию новым международным вызовам", - подчеркнул ас-Сиси, слова которого распространил в пятницу фонд "Росконгресс", организующий саммит.

Он отметил, что африканские страны обладают огромным потенциалом и возможностями, которые позволят им после оптимизации войти в число развивающихся экономических держав.

Успехи государств Африки, по мнению ас-Сиси, "открывают широкие перспективы сотрудничества между африканскими странами и Российской Федерацией и подтверждают решимость правительств африканских стран и их народов к сотрудничеству с разными партнерами в целях установления взаимовыгодных отношений".

Президент Египта выразил уверенность, что саммит Россия - Африка будет способствовать установлению конструктивных стратегических отношений, основанных на сотрудничестве между двумя сторонами в различных областях, "что поможет в реализации надежд и чаяний африканских народов и дружественного российского народа".

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
ЕгипетРоссияСаммит Россия – Африка
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