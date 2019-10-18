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Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре

Как уточнил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, встреча произойдет на полях саммита БРИКС или АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, 5 июня 2019 года Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, 5 июня 2019 года
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ноябре. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Скоро в ноябре на полях саммита БРИКС или АТЭС состоится встреча между нашими лидерами. Я думаю, что они обменяются мнениями по всему спектру отношений", - сказал он.

Дипломат также напомнил, что в следующем году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить в России. "Мы будем поддерживать наших российских коллег в организации этого саммита, будем вместе готовить все документы, чтобы гарантировать успех проведения этого саммита. Мы считаем, что этот саммит очень важен", - отметил посол.

Саммит БРИКС пройдет в Бразилии 13-14 ноября, саммит АТЭС состоится в Чили 16-17 ноября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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