Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в ноябре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ноябре. Об этом сообщил журналистам в пятницу посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Скоро в ноябре на полях саммита БРИКС или АТЭС состоится встреча между нашими лидерами. Я думаю, что они обменяются мнениями по всему спектру отношений", - сказал он.

Дипломат также напомнил, что в следующем году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить в России. "Мы будем поддерживать наших российских коллег в организации этого саммита, будем вместе готовить все документы, чтобы гарантировать успех проведения этого саммита. Мы считаем, что этот саммит очень важен", - отметил посол.

Саммит БРИКС пройдет в Бразилии 13-14 ноября, саммит АТЭС состоится в Чили 16-17 ноября.