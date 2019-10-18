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В Киеве признали, что Украина технически не может отсоединиться от энергосистемы России

Замминистра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин надеется, что Украина сможет за три года создать технические предпосылки для объединения с Европой

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Энергетические системы Украины и России исторически находятся в связке, однако Киев стремится полностью интегрироваться в энергосистему Европы. Об этом заявил на заседании Верховной рады в рамках "Часа вопросов к правительству" первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

"Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно. Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой", - сказал Шубин.

"Исторически так сложилось, что наши энергосистемы [с РФ] объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система, и только часть Украины - Бурштынский энергоостров - имеет соединение с энергосистемой Европы. Наша цель - полностью объединиться с энергосистемой Европы", - отметил он. Замглавы ведомства добавил, что "технический импорт" электроэнергии из РФ существует в виде "технологических перетоков", что регулируются соответствующими соглашениями между операторами энергосистем обеих стран.

В начале октября украинские СМИ сообщили со ссылкой на оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В "Интер РАО" эту информацию подтвердили, сообщив, что российская компания начала экспорт электроэнергии Киеву. В компании отмечали, что поставки идут "в пилотном режиме и по предоплате".

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Ранее компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что ее дочерняя структура начала импорт электроэнергии из Белоруссии и ее продажу на украинском рынке по долгосрочному контракту с "Белэнерго".

В 2014-2015 годах Украина импортировала электроэнергию из России из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, нехватки угля на тепловых электростанциях, внеплановых поломок энергоблоков атомных электростанций и сложных метеоусловий в зимний период. В 2014 году на Украину было поставлено 178 млн кВт⋅ч российской электроэнергии, за девять месяцев 2015 - еще 1,951 млрд кВт⋅ч. С 2016 года Украина электроэнергию не импортировала.

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