Помпео назвал встречу с Нетаньяху "продуктивной"

ТАСС, 18 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу провел плодотворную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом Помпео сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы с Нетаньяху провели продуктивную встречу, обсудив меры по борьбе с пагубным влиянием иранского режима, события в регионе и другие вопросы, касающиеся безопасности Израиля", - говорится в сообщении.

О планах Помпео после визита в Турцию посетить Израиль стало известно из распространенного в среду заявления главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. Сообщалось о намерении американского госсекретаря поговорить с Нетаньяху также о ситуации в Сирии, где Турция проводит операцию "Источник мира", целью которой является создание там буферной зоны, куда смогли бы вернуться из Турции сирийские беженцы. После этого Помпео отправится в Брюссель, где ожидается его встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудят "вопросы трансатлантической безопасности и цели США на предстоящей встрече глав МИД и лидеров стран НАТО".