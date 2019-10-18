Манифестанты в Барселоне блокировали улицу перед Саграда Фамилия

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Митинг сторонников независимости Каталонии начался в пятницу у храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходит в рамках всеобщей забастовки, которая началась в пятницу во всем регионе.

Около тысячи манифестантов собрались перед входом в храм и скандируют лозунги. При этом достопримечательность продолжает работать - на верхнем уровне, куда попасть можно только по билетам, ходят туристы и фотографируют демонстрантов.

Участники всеобщей забастовки в Каталонии протестуют против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Основная манифестация должна пройти в Барселоне в 17:00 по местному времени (18:00 мск).

Храм Святого Семейства был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования. Саграда Фамилия является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно несколько миллионов туристов посещают собор. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2026 году - в 100-летнюю годовщину смерти Антонио Гауди (1852-1926).