В ЛНР заявили, что МИД Украины врет о выполнении обязательств по амнистии в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара о якобы выполнении Киевом обязательств по амнистии участникам конфликта в Донбассе не соответствует действительности, принятый Верховной радой в 2014 году закон об амнистии до сих пор не подписан президентом. Об этом в пятницу заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил! Замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что "Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе" и откровенно солгал", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу в ходе выступления в Верховной раде Бондар заявил о том, что "на сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения минских договоренностей". При этом Бондар утверждал, что амнистия должна будет проводиться по решению суда и "только после избрания легитимных органов" на ныне неподконтрольной Киеву территории Донбасса, "то есть после возобновления суверенитета Украины".

Мирошник пояснил, что "комментируя положения закона, замминистра [Бондар] ссылался на закон 1996 года "Об особенностях применения амнистии в Украине", который не имеет никакого отношения к выполнению минских соглашений.

"С сентября 2014 года ситуация по этому направлению никак не изменилась. Пять лет назад, ещё "непатриотичная Рада" проголосовала за закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", но его "потерял" тогдашний и.о. спикера Рады Александр Турчинов. Он не подписал его сам и не передал на подпись президенту. Законопроект до сих пор висит на сайте Рады со статусом "готовится на подпись", - напомнил представитель ЛНР.

По словам Мирошника, в заявлении Бондара "нет ничего нового, просто новая власть достала методички [времен пребывания у власти предыдущего президента Украины Петра] Порошенко и повторяет за ним о якобы выполнении все обязательств. "Зе-команде (команде действующего президента Украины Владимира Зеленского - прим. ТАСС) имитация действий по урегулированию [конфликта в Донбассе] подходит гораздо больше, чем их реальное выполнение. Ну а уровень знаний самого замминистра можно оставить без комментариев, как и уровень парламента, который "проглотил" такие заявления", - отметил представитель ЛНР.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, проведение амнистии, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер". Позднее Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.