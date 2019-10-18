Глава МИД Болгарии настроена на конструктивное сотрудничество с Россией

СОФИЯ, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге с Россией. Об этом в интервью ТАСС перед визитом в Москву, который состоится 21 октября, заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Болгарский министр иностранных дел не посещал Москву на протяжении восьми лет. Для меня, с того момента как в 2017 году я заняла пост вице-премьера и министра иностранных дел, это будет первое посещение России. Рада, что этот визит проходит в то время, когда наши страны отмечают 140 лет установления дипломатических отношений, благодарю [главу МИД РФ] Сергея Лаврова за приглашение", - сказала она.

Глава МИД Болгарии выразила надежду, что ее визит пройдет в атмосфере двухстороннего диалога, "основанного на конструктивном сотрудничестве и с учетом взаимных интересов". "Мы заинтересованы вести равноправный и взаимовыгодный диалог, при котором руководствуемся национальными интересами и общей политикой ЕС и НАТО", - подчеркнула Захариева.

Исторический спор и шпионский скандал

Вице-премьер также прокомментировала напряжение, которое в отношениях двух стран появилось в связи с заявлением МИД Болгарии по поводу исторической выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, открытой 9 сентября в Российском культурно-информационном центре в Софии, и скандала с обвинением в шпионаже в адрес председателя Национального движения "Русофилы" Николая Малинова.

"Хотелось бы подчеркнуть, что наша реакция по поводу выставки посольства России в Софии, открытой 9 сентября, ничего общего не имеет с операцией наших спецслужб. Еще 20 лет назад высший законодательный орган Болгарии - Народное собрание [парламент] - дал свою оценку тех событий и их последствий для болгарского государства и общества, принял закон об объявлении коммунистического режима в Болгарии преступным. Будьте уверены, что мы бы не стали реагировать, если бы выставка под лозунгом "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма" была организована 9 мая, а не 9 сентября", - пояснила Захариева.

"Что же касается операции наших спецслужб в отношении движения "Русофилы", с которой в деталях я не знакома, так как ей руководит прокуратура, которая в Болгарии является частью судебной власти, независимой от исполнительной, то могла бы сказать - исходя из публично известной на данный момент информации - что эта операция не имеет отношения к лицам, непосредственно связанным с официальными властями. Расследование касается конкретных лиц, в отношении которых есть подозрения в совершении преступления", - объяснила вице-премьер.

"Ни дискуссии вокруг даты 9 сентября 1944 года, ни расследование против Национального движения "Русофилы" не являются темой двухсторонних отношений с Россией. В повестке дня болгаро-российских отношений есть серьезные темы и ожидаю, что именно они будут обсуждаться во время моего визита в Москву", - подчеркнула глава МИД.

За открытый диалог

Захариева подчеркнула важность открытого и равноправного политического диалога Болгарии с Россией с учетом своих национальных интересов и общей политики ЕС и НАТО. "Убеждена, что именно такой диалог будет содействовать развитию нашего сотрудничества в областях взаимного интереса, поиска взаимоприемлемых решений по текущим вопросам двухсторонних отношений, обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - сказала она.

Общая история

"С Россией, со времени распространения кириллицы и христианства, мы имеем многовековую общую историю. Может быть, не очень известен широкой аудитории тот факт, что болгарское православие сыграло большую роль в утверждении христианства на русской земле, а ключевые личности в истории России имеют болгарские корни. Первый митрополит Москвы и всея Руси - святой Киприан, встреченный торжественно в Москве в 1390 году, болгарин, а мощи его покоятся в Успенском соборе в Кремле", - напомнила Захариева.

"Мы оказывали друг - другу взаимную поддержку и когда русское православие помогало финансовыми средствами и литературой болгарским христианам, которые находились под гнетом рабства, и во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. наша общая история пропитана кровью болгарского, русского и других славянских и близких народов, которые помогали Болгарии восстановить свою государственность. Именно поэтому я убеждена, что общая история должна объединять, а не разделять. Эту позицию, как и принципы дружбы и добрососедства, мы отстаиваем в своей политике ко всем странам. Наши два государства очень близко географически и нас связывают много общих интересов. В этом смысле, я полагаю, что культура и история должны помогать экономике и политике, а не наоборот", - подчеркнула глава болгарского МИД.