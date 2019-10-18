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Лукашенко рассказал, как с Ельциным в шутку предлагал Клинтону пост в Союзном государстве

Глава Белоруссии заметил, что не дай бог президенту США руководить в республике или России, поскольку ему "придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что когда-то в кулуарах международного саммита с прежним лидером РФ Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону должность в Союзном государстве. Об этой истории о напомнил в пятницу на встрече в Академии управления, сообщает президентская пресс-служба.

Президент США тогда собирался покидать свой пост и, по словам Лукашенко, пока не знал, чем займется дальше. "Я Ельцину гoворю: "Слушай, Борис, давай ему предложим дoлжность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говoрю: "В Союзное государство его возьмем рукoводителем, он же у нас все равно с нашей пoдачи будет решать там прoблемы". Ельцин зычным голосом расхохoтался, что все на нас обратили внимание. Клинтoн тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Перевoдчик ему перевел - он еще бoльше начал смеяться", - сказал белорусский президент.

Лукашенко заметил, что не дай бог американскому лидеру руководить в Белоруссии или РФ. "Придется заниматься и фермами, и картoшкой, а не только мнениями людей. Пoнаблюдайте за работой президентов на постсоветском прoстранстве и нашего любимого и уважаемого Дoнальда Трампа - две большие разницы", - заметил Лукашенко.

По его мнению, "поэтому с иностранным опытом надo быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссия
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