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Лукашенко призвал будущих управленцев не бояться журналистов

Госслужащие должны уметь своевременно и понятно объяснить людям принятые решения, считает белорусский лидер

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что госслужащие должны обязательно использовать в своей работе современные информационные технологии и не бояться общаться с журналистами. Об этом он сказал, выступая в пятницу в Академии управления при президенте страны.

"Сегодня же некоторые руководители в принципе боятся видеокамеры или микрофона журналиста", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Белорусский лидер считает, что госслужащие должны уметь "своевременно и понятно объяснить людям принятые решения и причины возможных проблем, ответить на любой, в том числе неудобный, вопрос как населению, так и представителям СМИ", - отметили в пресс-службе. Лукашенко сказал, что в Академии управления обучают навыкам общения с журналистами, работе в импровизированной телевизионной студии. "Современный руководитель, безусловно, обязан уметь все это. Тем более сегодня, когда так стремительно развиваются информационные технологии. И они являются одним из действенных инструментов для решения многих задач государственного масштаба", - заявил белорусский президент.

Лукашенко также считает важным уметь "эффективно использовать в работе интернет-ресурсы, анализировать общественное мнение и реакцию на деятельность местного управления в социальных сетях, на новостных форумах, использовать эти ресурсы в государственных целях для реализации важных проектов", - отметили в пресс-службе главы Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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