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Лукашенко заявил о готовности заняться партийным строительством

Власти Белоруссии не исключают в будущем переход к смешанной системе выборов

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает своего участия в партийном строительстве в стране. Об этом он заявил, выступая в пятницу в Академии управления при президенте страны.

"Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому [к изменению системы выборов]. Это важный вопрос", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

В настоящее время парламентские выборы проходят по мажоритарной системе. Власти не исключают в будущем переход к смешанной системе выборов, в том числе, по партийным спискам.

"Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии", - отметил Лукашенко. "И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством, я это делать буду. Скорее всего, мы к этому подходим", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко назвал полезным для страны участие молодых людей в парламентских выборах. "Везде говорим: молодежь наше будущее, за молодежью все. И вдруг там пять человек комсомольцев (членов Белорусского республиканского союза молодежи - прим. ТАСС) выдвинули. Это, говорят, неопытные, они ничего не знают. Но они знают то, чего мы не знаем, то, что знает молодежь", - сказал президент. Он убежден, что в парламенте должны быть "профессионально разные люди" разных возрастов. "Парламент - это очень серьезная школа будущих управленцев. Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни", - заявил Лукашенко.

Он считает правильным, что в парламенте Белоруссии "нет гвалта". "Почему не нужен этот гвалт - потому что это немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло", - сказал президент Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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