В ДНР сообщили, что украинские силовики сбили беспилотник ОБСЕ

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю дважды открывали огонь по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил "Петровское - Богдановка", один из беспилотников ОБСЕ был уничтожен. Об этом заявил в пятницу заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В районе села Петровского украинские силовики дважды подвергали обстрелам беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ из стрелкового оружия, при этом уничтожили один из летательных аппаратов", - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей. Он сообщил, что по этой причине наблюдатели ОБСЕ приостановили мониторинг ситуации в районе разведения войск "Петровское - Богдановка".

По данным ДНР, после уничтожения беспилотника украинские военные получили благодарность от командования и премии в размере 36 тыс. гривен ($1450) "за эффективное выполнение боевой задачи по уничтожению вражеской техники".

В минувший четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение присутствия ВСУ в зоне разведения сил.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта на востоке Украины договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Позже оно было перенесено на 9 октября. В течение трех дней представители Донецкой и Луганской народных республик под контролем СММ ОБСЕ многократно сигнализировали о готовности к отводу войск, ответного шага с украинской стороны так и не последовало.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувший вторник не смогла согласовать новую дату разведения сил и средств в Золотом и Петровском.