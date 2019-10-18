Guardian: экоактивисты заблокировали площадь в центре Лондона

ТАСС, 18 октября. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion заблокировали в пятницу движение на площади Oxford Circus в центре британской столицы. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее сведениям, экоактивисты возвели в центре площади пирамиду из деревянных шестов. Внутри конструкции подвешено дерево, также несколько участников акции забрались на эту импровизированную постройку. На месте находится полиция, движение транспорта на этой оживленной развязке перекрыто.

Столичная полиция в понедельник в соответствии со статьей 14-й закона об общественном порядке от 1986 года запретила в Лондоне массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка. За нарушение грозит арест. На прошлой неделе в центре мегаполиса были задержаны более 1,6 тыс. активистов, которые перекрывали улицы и устраивали стихийные пикеты в разных районах Лондона. 100 из них уже предъявлены обвинения.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата. Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира. В апреле экоактивисты на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Во время апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек.