Лукашенко заявил, что белорусские власти не ставили цели вступления Белоруссии в Евросоюз

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусское руководство никогда не думало о возможности вступления страны в Евросоюз. Об этом он сказал в пятницу на встрече в Академии управления.

"Никогда об этом ни я, ни мое правительство не думали и цели такой не ставили", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Но, действительно, если бы мы вступили сегодня в Евросоюз, они бы с нами вообще никаких проблем не имели".

В этой связи Лукашенко рассказал, что читает разную информацию, в том числе закрытого характера: "Мне разведка наша доложила однажды один материал, где они (в Евросоюзе прим. ТАСС) оценивают Беларусь, - рассказал Лукашенко. - И что меня удивило, это где-то года два назад было, говорят: "Самая продвинутая страна в Восточной Европе и вокруг Евросоюза, готовая без всяких изменений законодательства, еще чего-то вступить в Евросоюз, - это Беларусь".

Президент убежден, что даже сохранение в Белоруссии смертной казни не стало бы каким-то барьером. "Народ проголосует - отменим. У нас референдум прошел. Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, и это по конституции", - отметил белорусский лидер.