Лукашенко заявил о сложностях во взаимодействии по линии ВТС с Россией

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает сложности во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в пятницу на встрече в Академии управления.

"Есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении", - сказал президент, которого цитирует агентство БелТА. По его словам, белорусы "потихоньку подошли к тому, что сами можем создавать новые образцы вооружений".

"И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты...", - пояснил Лукашенко. По его словам, именно поэтому Белоруссия, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь далее развивает это направление. "Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины", - сказал президент.

Лукашенко в октябре принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко заявил, что Белоруссия оказалась в горячей политической точке после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и должна предпринимать меры для своей безопасности. Он напомнил, что в Белоруссии уже создали свою ракету, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. В Белоруссии в 2015 году на параде в честь 70-летия Победы публике официально были показаны первые машины отечественной ракетной системы залпового огня "Полонез", которые поступили на вооружение белорусской армии в августе 2016 года. Затем Государственный военно-промышленный комитет сообщил о том, что идет работа над дальнейшей модернизацией "Полонеза", с увеличением дальности стрельбы.