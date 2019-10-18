Эрдоган планирует обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии 22 октября

СТАМБУЛ, 18 октября. ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящих 22 октября переговорах с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. С таким заявлением глава турецкого государства выступил в пятницу на пресс-конференции в Стамбуле.

"Во вторник мы встретимся с Путиным в Сочи. Наша цель - найти приемлемое решение. Мы хотим, чтобы районы присутствия [сирийского] режима были полностью очищены от боевиков Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" (признаны Анкарой террористическими - прим. ТАСС). И у нас нет возражений относительно того, что эти районы будут контролироваться режимом", - сказал он.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр был организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Однако 1 октября Эрдоган сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.



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